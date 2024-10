Sport.periodicodaily.com - Estonia-Azerbaigian: le probabili formazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 1 di Lega C di Nations League 2024/2025. Quasi del tutto tagliate fuori dal discorso promozione, le due squadre si affrontano per evitare almeno la retrocessione.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 18 presso Le Coq Arena di Tallin.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Due sconfitte su due per gli estoni, rispettivamente contro la Slovacchia(1-0) e la Svezia(3-0). Le recenti vittorie nella Coppa Baltica, contro Farore e Lituania, aveva mostrato piccoli progressi che non sono stati confermati. Analogo percorso fin quì anche per gli azeri, sconfitti in casa dalla Svezia per 3-1 e dalla Slovacchia in trasferta per 2-0, nonostante i discreti risultati ottenuti nelle qualificazioni europee dove sono arrivati sette punti.