Ennesimo guasto alla linea: treni in ritardo e circolazione ferroviaria in tilt (Di giovedì 10 ottobre 2024) circolazione ferroviaria in tilt tra Genova e Ventimiglia: trenitalia fa sapere che la causa è un guasto a un passaggio a livello tra Pietra Ligure e Finale Ligure, verificatosi verso le 5,30 del mattino di oggi, giovedì 10 ottobre. Sembra inoltre che si siano verificati anche guasti alla linea

Guasto alla linea elettrica a Garbagnate - sospesa la circolazione ferroviaria tra Milano Bovisa e Saronno - Guasto alla linea elettrica a Garbagnate Milanese (Milano) che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria tra Milano Bovisa e Saronno. I tecnici sono a lavoro per ripristinare il guasto. Caos per i pendolari.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Circolazione dei treni in tilt a Milano per un guasto a un convoglio - A causa di un guasto a un treno la circolazione è ferroviaria è andata in tilt a Milano, nel pomeriggio di lunedì. L'origine di tutti i disagi, stando a quanto comunicato da Trenord, sarebbe da rintracciare nel guasto che ha coinvolto un treno. Il convoglio è rimasto bloccato tra le stazioni di... (Milanotoday.it)

Metro ferma a Milano : "Guasto a un treno" - circolazione bloccata sulla linea (per 1 ora) - Metro ferma lunedì mattina a Milano. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che la circolazione su parte della linea lilla è stata bloccata per un intervento su un convoglio che ha avuto un guasto. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un... (Milanotoday.it)

Metro ferma a Milano : "Guasto a un treno" - circolazione bloccata sulla linea - Metro ferma lunedì mattina a Milano. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che la circolazione su parte della linea lilla è stata bloccata per un intervento su un convoglio che ha avuto un guasto. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un... (Milanotoday.it)

Caos treni a Roma - risolto il guasto : oggi circolazione regolare - it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Un chiodo ha bloccato l’Italia Ieri migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati in attesa di un treno che spesso non è mai arrivato. Ritardi di ore e cancellazioni si sono susseguite per tutta la giornata. (Ilfaroonline.it)