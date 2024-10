Elly Schlein sul palco con gli Articolo 31, la segretaria del PD duetta con J-Ax e infiamma i social (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago la segretaria del partito democratico Elly Schelein è salita sul palco e ha rappato insieme a J-Ax sulle note di Così com’è. Il video del duetto è andato virale tra chi acclama la segretaria e chi invece è rimasto quasi sconcertato da questa esibizione. Fanpage.it - Elly Schlein sul palco con gli Articolo 31, la segretaria del PD duetta con J-Ax e infiamma i social Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante il concerto degli31 al Forum di Assago ladel partito democraticoSchelein è salita sule ha rappato insieme a J-Ax sulle note di Così com’è. Il video del duetto è andato virale tra chi acclama lae chi invece è rimasto quasi sconcertato da questa esibizione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elly Schlein canta al concerto degli Articolo 31 ad Assago : il rap della segretaria Pd con J-Ax - Alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- ha incassato l'applauso del pubblico del forum di Assago. La leader del Pd è salita sul palco del Forum di Assago, durante il concerto degli Articolo 31, e si è unita allo spettacolo, duettando con J-Ax, con occhiali da sole e vestito con giacca e pantaloni di pelle rossi sotto un cappello da cowboy. (Ilgiorno.it)

“Cara Elly” - “Caro Roberto”. La segretaria e il sindaco al telefono per smentire le malelingue. Ma fanno peggio - La pezza è peggiore del buco. Una sorta di accordo non scritto: Ricci al Parlamento europeo con l’aiutino del sindaco ombra e Ali a Gualtieri. La telefonata cordiale tra Elly Schlein e Roberto Gualtieri, spiattellata alle agenzie per riparare il danno, non fa che confermare le crepe tra la segretaria dem e il sindaco di Roma. (Secoloditalia.it)

Al Cap 10100 torna il Torino Beatles Day : la guest star è Freda Kelly - la segretaria della mitica band - Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dei Fab Four: Torino Beatles Days, giunto alla sua decima edizione. Sabato 14 settembre 2024, dalle ore 16:00 alle 24:00, il CAP10100 si trasformerà in un tempio della musica live, interamente dedicato ai Beatles. L’evento offrirà otto ore... (Torinotoday.it)