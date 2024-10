Elly Schlein rapper con J Ax, Nina Zilli la benedice: "Una di noi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal carro del Pride al palco del Forum di Assago è stato un attimo. Elly Schlein prosegue con la sua campagna elettorale sotto mentite spoglie, provando a fare campagna acquisti - in termini di futuri elettori - in piazze per lei meno ostili. Ieri sera è toccato ai fan degli Articolo 31 trovarsi Today.it - Elly Schlein rapper con J Ax, Nina Zilli la benedice: "Una di noi" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal carro del Pride al palco del Forum di Assago è stato un attimo.prosegue con la sua campagna elettorale sotto mentite spoglie, provando a fare campagna acquisti - in termini di futuri elettori - in piazze per lei meno ostili. Ieri sera è toccato ai fan degli Articolo 31 trovarsi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elly Schlein a La7 : “Duetto con J-Ax? Mi sono buttata - non potevo rifiutare”. E recita a memoria una strofa della canzone ‘Così com’è’ - “Io rivendico di non averlo mai chiamato ‘campo largo’ – risponde sorridendo la leader del Pd – è un’espressione che abbiamo ereditato da prima. Poi io e J-Ax ci siamo conosciuti perché aveva messo il suo like a un mio intervento in Parlamento sul salario minimo. Poi si vedrà, me ne occuperò a tempo debito”. (Ilfattoquotidiano.it)

Elly Schlein sul palco con gli Articolo 31 - la segretaria del PD duetta con J-Ax e infiamma i social - Continua a leggere . Il video del duetto è andato virale tra chi acclama la segretaria e chi invece è rimasto quasi sconcertato da questa esibizione. Durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago la segretaria del partito democratico Elly Schelein è salita sul palco e ha rappato insieme a J-Ax sulle note di Così com’è. (Fanpage.it)

Non solo rapper con gli Articolo 31 : tutte le performance musicali di Elly Schlein - Il più grande successo della band irlandese è anche un classico del repertorio di Schelin: come ha raccontato in un’intervista a Rolling Stone, la futura segretaria del Pd si presentò all’esame di maturità con la chitarra al braccio, perché aveva il soundcheck per un concerto della sera, durante il quale con una band («di punk melodico») di cui faceva parte suonò proprio Zombie. (Lettera43.it)