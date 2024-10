“È morto per questa”. Serginho, dopo la morte del figlio Diego parla la moglie: “Colpa della sigaretta elettronica” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Mio figlio morto per Colpa della sigaretta elettronica”. La denuncio della mamma vip. Lia Paiva e Serginho era i genitori di Diego, un giovane di soli 20 anni morto a causa di complicazioni per uno stupido brufolo sulla spalla. Eppure la donna mette in guardia tutti i giovani del mondo sul pericolo della sigaretta elettronica. Ma cosa c’entra? Andiamo a vederlo nel dettaglio. La moglie dell’ex giocatore del Milan ha lanciato un accorato appello sui social, scuotendo non poco l’opinione pubblica e sollevato un acceso dibattito sui rischi associati a questi dispositivi. La vicenda di Diego è emblematica dei pericoli che il consumo di sigarette elettroniche comporta, specialmente tra i giovani. >> “Sono loro, sono vivi”. Scomparsi dal 2021, papà e tre figli trovati in un bosco Diego era un ragazzo come tanti, con sogni e aspirazioni. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Mioper”. La denunciomamma vip. Lia Paiva eera i genitori di, un giovane di soli 20 annia causa di complicazioni per uno stupido brufolo sulla spalla. Eppure la donna mette in guardia tutti i giovani del mondo sul pericolo. Ma cosa c’entra? Andiamo a vederlo nel dettaglio. Ladell’ex giocatore del Milan ha lanciato un accorato appello sui social, scuotendo non poco l’opinione pubblica e sollevato un acceso dibattito sui rischi associati a questi dispositivi. La vicenda diè emblematica dei pericoli che il consumo di sigarette elettroniche comporta, specialmente tra i giovani. >> “Sono loro, sono vivi”. Scomparsi dal 2021, papà e tre figli trovati in un boscoera un ragazzo come tanti, con sogni e aspirazioni.

Serginho - è morto il figlio Diego - aveva 20 anni - . Terribile lutto per Serginho, è morto il figlio Diego. Sempre nei nostri cuori”, si legge in un post pubblicato su X. Gli ha fatto eco anche l’Inter: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio alla famiglia Serginho per la prematura scomparsa del figlio Diego”. Sui social il Milan ha espresso tutto il suo cordoglio per il suo ex numero 27: “Ci stringiamo attorno a Serginho e ... (Italiasera.it)