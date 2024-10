Duecento infermieri in meno in Asufc in tre anni, l'allarme del sindacato (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Assunzioni e aumenti contrattuali se si vuole arginare la fuga verso il privato”. Questa la "ricetta" alla Fp Cgil per arginare l'esodo di quasi 200 infermieri che, nel giro di quasi tre anni, hanno lasciato l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.Se si valuta la situazione nel suo Udinetoday.it - Duecento infermieri in meno in Asufc in tre anni, l'allarme del sindacato Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Assunzioni e aumenti contrattuali se si vuole arginare la fuga verso il privato”. Questa la "ricetta" alla Fp Cgil per arginare l'esodo di quasi 200che, nel giro di quasi tre, hanno lasciato l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.Se si valuta la situazione nel suo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medici e infermieri del 118 aggrediti allo Zen : "Contusioni al personale e danni all'ambulanza - faremo un esposto" - Medici e infermieri del 118 sono stati aggrediti e picchiati allo Zen durante un intervento di soccorso dopo un incidente stradale. . Un'auto si è ribaltata dopo avere colpito una vettura posteggiata. La rabbia dei familiari e di alcuni residenti del. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone. (Palermotoday.it)

Claudio Baglioni - il figlio Giovanni in ospedale per i calcoli renali : “Ringrazio medici e infermieri” - L’ho scritto veramente più che altro perché il rammarico di non poter partecipare alla fiera e incontrare come l’anno scorso con grande piacere tante persone con le quali scambiare musica e idee era reale, e la mia assenza aveva un motivo serio, che ho anche cercato di sdrammatizzare un po’ nel comunicare”. (Thesocialpost.it)

Aggressioni a medici e infermieri. La stretta : carcere fino a 5 anni. Arresto anche in flagranza differita - La flagranza differita permette di eseguire l’arresto nelle 48 ore successive al fatto, utilizzando anche documentazione videofotografica per l’identificazione dei responsabili. O che producono danni a beni mobili e immobili che servono all’assistenza sanitaria, compromettendo così il servizio pubblico erogato dalle strutture. (Quotidiano.net)