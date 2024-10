Panorama.it - Douglas Luiz e gli altri: i flop del mercato

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è il caso più clamoroso ma non l'unico. In Serie A ci sono oltre cento milioni di euro di soldi spesi in estate sulche languono in panchina, faticano a farsi largo nelle gerarchie delle rispettive squadre, hanno problemi di adattamento e in una parola sola stanno deludendo. E' presto per scrivere sentenze definitive, ma tre mesi di lavoro cominciano ad essere un indizio pesante che deve far riflettere. Vale per mister 50 milioni, acquistato dalla Juventus addirittura a giugno perché destinato a diventare il perno del centrocampo di Thiago Motta, ma non solo.ha messo insieme solo 22 minuti in campo, non risultano infortuni, ed è partito titolare una sola volta nelle 9 partite della Juventus tra campionato e Champions League. Non esistono spiegazioni alternative al fatto che Thiago Motta non lo stia vedendo.