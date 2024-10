Delitto del trapano, presunto killer non si presenta all’interrogatorio: “Facoltà di non rispondere” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ha deciso di non presentarsi davanti alla pubblico ministero Patrizia Petruzziello e di avvalersi della Facoltà di non rispondere Fortunato Verduci, il carrozziere di 65 anni residente a Genova accusato di aver ucciso Luigia Borrelli il 5 settembre 1995. La donna assassinata 29 anni fa, infermiera di giorno e prostituta di notte, era stata trovata con un trapano conficcato nel collo. Fanpage.it - Delitto del trapano, presunto killer non si presenta all’interrogatorio: “Facoltà di non rispondere” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ha deciso di nonrsi davanti alla pubblico ministero Patrizia Petruzziello e di avvalersi delladi nonFortunato Verduci, il carrozziere di 65 anni residente a Genova accusato di aver ucciso Luigia Borrelli il 5 settembre 1995. La donna assassinata 29 anni fa, infermiera di giorno e prostituta di notte, era stata trovata con unconficcato nel collo.

Delitto del trapano : Verduci non si presenta dalla pm - lettera dei legali : "Si avvale della facoltà di non rispondere" - Come previsto, Fortunato Verduci non si è presentato nell'ufficio della pm Patrizia Petruzziello che indaga sul delitto del trapano, l'omicidio di Maria Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 in un basso di vico Indoratori, dove la donna si prostituiva. Verduci è fortemente indiziato... (Genovatoday.it)

