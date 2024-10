Davidemaggio.it - Deborah Lettieri, la bio della prof di Amici

(Di giovedì 10 ottobre 2024), coreografa e ballerinaessionista internazionale. Nata a Parma, classe ’83, inizia a studiare danza moderna all’età di 11 anni al Jazz Dance Studio, dove incontra e diventa allieva dei più grandi maestri, tra cui Matt Mattox, Christopher Huggins, Bruno Collinet e a 15 anni riceve la sua prima borsa di studio da Mauro Astolfi. Nel 2001, a 17 anni, è semifinalista nazionale per il concorso di Miss Italia, che dà il via al suo percorso come mo, grazie al quale poserà in seguito per il gruppo Max Mara e per Christian Louboutin. Nel 2002 grazie al concorso di bellezza le viene proposto il suo primo contratto da coreografa per le selezioni regionali in Emilia Romagna e diventa insegnante di danza moderna al Jazz Dance Studio di Parma dove comincia ad esibirsi come ballerinaessionista.