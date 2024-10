Ilrestodelcarlino.it - Da ex parcheggio a polo del cinema. Il Centro Zangheri prende forma. Celle frigorifere per foto e pellicole

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’exera nato con i Mondiali di Italia ‘90. Doveva essere uno snodo strategico per i tifosi in via Giuriolo, a un tiro di schioppo dalla Tangenziale. Arabi, jugoslavi e colombiani, però, così come inglesi e belgi, in realtà non lo usarono quasi mai: i primi erano forse più avvezzi a mezzi privati di un certo stile, gli altri più votati a fare gruppo tra pub e vie del. E così il Giuriolo finì nel dimenticatoio, in preda all’incuria e ai banditi, prima di vedere nuova luce. Da exd’élite, con il maxi archivio della Cineteca volto a conservare e restaurare il patrimonio: il primo annuncio era arrivato già nel 2016, con la promessa nel 2019 di concludere i lavori entro il 2021. Poi le modifiche ai cantieri e le lungaggini hanno fatto slittare tutto.