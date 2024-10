361magazine.com - Congelamento ovocitario, apre la Milano Fertility Clinic: come si effettua. Parla la Dott.ssa Elisabetta Colonese

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cos’è ilovicitario e dove è possibile farlo ain tutta sicurezza? Ne abbiamoto con la.ssaÈ una tecnica che permette di congelare gli ovociti che vengono estratti dalle ovaie dopo un processo di stimolazione ormonale. Il procedimento alla base è uguale a quello delle donne che eseguono pma II livello (FIVET o ICSI) ovvero la stimolazione consiste in iniezioni di farmaco ormonale per circa 2 settimane con la funzione di far crescere più follicoli nelle ovaie (anziché solo uno soloaccade in natura nel ciclo di 28 giorni, il cui unico follicolo ha dentro l’ovocita atto a essere fecondato quel mese). E dunque con più follicoli (ottenuti grazie alla stimolazione ormonale) abbiamo più ovociti nello stesso ciclo.