Come funziona il business delle finte assicurazioni: se ti rubano il portafogli potresti essere indagato per truffa in tutta Italia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel dicembre del 2023, l’IVASS ha oscurato in quindici giorni ben nove siti web che vendevano in maniera abusiva e illegale servizi assicurativi. Un record. Il business delle finte assicurazioni corre sul web, sfruttando il fatto che, ogni anno, sempre più persone cercano di risparmiare sul costo Napolitoday.it - Come funziona il business delle finte assicurazioni: se ti rubano il portafogli potresti essere indagato per truffa in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel dicembre del 2023, l’IVASS ha oscurato in quindici giorni ben nove siti web che vendevano in maniera abusiva e illegale servizi assicurativi. Un record. Ilcorre sul web, sfruttando il fatto che, ogni anno, sempre più persone cercano di risparmiare sul costo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come funziona il business delle finte assicurazioni: se ti rubano il portafogli potresti essere indagato per truffa in tutta Italia - Nel dicembre del 2023, l’IVASS ha oscurato in quindici giorni ben nove siti web che vendevano in maniera abusiva e illegale servizi assicurativi. Un record. Il business delle finte assicurazioni corre ... (napolitoday.it)