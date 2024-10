Lettera43.it - Cina-Taiwan, l’ira di Pechino: «Le provocazioni del presidente Lai porteranno al disastro»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il portavoce dell’Ufficio per gli Affari didel governo cinese Chen Binhua ha risposto al merito al discorso tenuto daldi Taipei, William Lai, nel giorno della Festa nazionale per i 113 anni della fondazione della Repubblica di, il nome ufficiale di. «Le sueal», ha detto il diplomatico di, rispondendo a Lai, il quale aveva giurato di voler «resistere all’annessione o all’invasione della nostra sovranità». Parole che arrivano qualche giorno dopo un’altra invettiva contro il Dragone: «È impossibile che lacomunista diventi la nostra madrepatria». Un discorso bollato dall’opposizione come «inutilmente provocatorio, che aumenta solamente le tensioni». Esercitazioni militari nelle acque di(Getty).