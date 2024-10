Calcio: il questore di Napoli emette quattro Daspo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl questore di Napoli ha adottato quattro Daspo, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. In particolare, un provvedimento, della durata di 5 anni, è stato emesso nei confronti di un tifoso partenopeo che, poco prima dell’incontro di Calcio di Coppa Italia Napoli-Modena del 10 agosto scorso allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’, era stato denunciato per lesioni personali aggravate poiché, nelle vicinanze della curva A, aveva aggredito fisicamente un tifoso della squadra ospite. Anteprima24.it - Calcio: il questore di Napoli emette quattro Daspo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldiha adottato, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. In particolare, un provvedimento, della durata di 5 anni, è stato emesso nei confronti di un tifoso partenopeo che, poco prima dell’incontro didi Coppa Italia-Modena del 10 agosto scorso allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’, era stato denunciato per lesioni personali aggravate poiché, nelle vicinanze della curva A, aveva aggredito fisicamente un tifoso della squadra ospite.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Console ucraino a Napoli in visita al questore di Caserta - Al termine, la console ha reso omaggio di una rappresentazione della città di Kiev, interessata dagli ultimi eventi bellici. All’evento erano presenti anche Adelchi d’Ippolito, presidente della commissione responsabilità professionale medica del Ministero della Giustizia, ed i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Manuel Scarso, e della Guardia di Finanza, Nicola Sportelli. (Ildenaro.it)

Emessi sei DASPO dal Questore di Napoli per tre eventi sportivi - . Giugiano Calcio 1928 – Taranto 23 agosto 2024 Altri due DASPO, di 1 e 2 anni, sono stati emessi nei confronti di un 37enne ed un 62enne che, durante l’incontro di calcio Giugliano Calcio 1928- Taranto, disputatosi lo scorso 23 agosto presso lo stadio “A. De Cristofaro” di Giugliano in Campania, all’interno di un parcheggio ubicato nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, erano ... (Puntomagazine.it)

Napoli - il Questore emette 6 Daspo : due a tifosi durante Giugliano-Taranto - . I primi […] L'articolo Napoli, il Questore emette 6 Daspo: due a tifosi durante Giugliano-Taranto sembra essere il primo su Teleclubitalia. Tra quelle della Terza divisione, figura anche Giugliano-Taranto che si disputò nello stadio della Terza città della Campania. Sei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono stati adottatti dal Questore di Napoli nei confronti ... (Teleclubitalia.it)