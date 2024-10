Calcio: Gudmundsson assolto dall'accusa di cattiva condotta sessuale (Di giovedì 10 ottobre 2024) La presunta vittima potrà ora presentare ricorso entro il prossimo 8 novembre ROMA - Albert Gudmundsson è stato assolto oggi dal tribunale distrettuale di Reykjavik dall'accusa di cattiva condotta sessuale. Il 27enne centrocampista islandese della Fiorentina era accusato di aver aggredito sessualmen Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Gudmundsson assolto dall'accusa di cattiva condotta sessuale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La presunta vittima potrà ora presentare ricorso entro il prossimo 8 novembre ROMA - Albertè statooggi dal tribunale distrettuale di Reykjavikdi. Il 27enne centrocampista islandese della Fiorentina erato di aver aggredito sessualmen

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gudmundsson assolto dalle accuse di ‘cattiva condotta sessuale’ - L’attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è stato assolto dalle accuse di ‘cattiva condotta sessuale’. Lo riporta il portale islandese Visir. Il verdetto è stato pronunciato dal tribunale distrettuale di Reykjavík poco prima dell’una di oggi. (Lapresse.it)

Gudmundsson è stato dichiarato innocente : assolto dalle accuse di cattiva condotta sessuale - Il Tribunale di Reykjavik ha dichiarato innocente Gudmundsson: è stato assolto in primo grado da accuse di molestia sessuale mosse da una donna oltre un anno fa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Fiorentina - Gudmundsson assolto in Islanda dall’accusa di “cattiva condotta sessuale” - The post Fiorentina, Gudmundsson assolto in Islanda dall’accusa di “cattiva condotta sessuale” appeared first on SportFace. Il calciatore della Fiorentina è stato dichiarato innocente dal tribunale distrettuale di Reykjavík che si è riunito questa mattina. Vilhjálmsson, l’avvocato difensore di Albert Gudmundsson, ha affermato che ritiene che la sentenza sia giuridicamente corretta. (Sportface.it)