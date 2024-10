“Calcio e pepe”, il libro di Benedetta Parodi e Fabio Caressa (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Siamo cresciuti, siamo diventati genitori, abbiamo trovato la nostra via nel lavoro, abbiamo lottato e pianto ma anche riso tantissimo. Abbiamo fatto molta strada seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma sempre accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque. Perché ormai lo sappiamo da venticinque anni: insieme è meglio!». Tra i due il romantico è lui (perché meno sentimentale di Benedetta è impossibile), mentre lei brilla nell’organizzare viaggi, cene (ovviamente) e tutto il resto. Una cosa è certa: la coppia Parodi-Caressa è la più amata della tv e dei social. Sono milioni le persone che seguono le loro trasmissioni, guardano i loro video e leggono i loro post. Lopinionista.it - “Calcio e pepe”, il libro di Benedetta Parodi e Fabio Caressa Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Siamo cresciuti, siamo diventati genitori, abbiamo trovato la nostra via nel lavoro, abbiamo lottato e pianto ma anche riso tantissimo. Abbiamo fatto molta strada seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma sempre accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque. Perché ormai lo sappiamo da venticinque anni: insieme è meglio!». Tra i due il romantico è lui (perché meno sentimentale diè impossibile), mentre lei brilla nell’organizzare viaggi, cene (ovviamente) e tutto il resto. Una cosa è certa: la coppiaè la più amata della tv e dei social. Sono milioni le persone che seguono le loro trasmissioni, guardano i loro video e leggono i loro post.

