Bufera a Livorno | si dimette assessore cultura Sindaco | Parole estremamente gravi

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024): si: “”.. Si è dimesso giovedì 10 ottobre l’allaSimone Lenzi, al centro di forti polemiche prima per il tweet rivolto a ‘Il Fatto Quotidiano’, definito “fogna, laboratorio abiezione morale”. Poi con un altro tweet che ha scatenato l’ira di Arcigay: “Alla Biennale di Venezia ci tengono a farci sapere che la donna quintessenziale ha la minchia. E no, non è che siamo borghesi scandalizzati. Siamo borghesi annoiati a morte da questo lavaggio del cervello, da questa prevedibilità, da questa predica continua”. IldiLuca Salvetti mantiene le deleghe dell’ormai exLenzi. Vale a dire, Biblioteche e musei, Fondazione Goldoni, Toponomastica, Relazioni internazionali, Tavolo delle religioni e della laicità, Affari legali.