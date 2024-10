Borsa | Hong Kong tenta il rimbalzo apre a +253%

Borsa: Hong Kong tenta il rimbalzo, apre a +2,53% (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo dopo l'11% circa perso in appena due sedute, con gli investitori delusi dalla mancata presentazione di nuovi stimoli all'economia da parte delle autorità di Pechino: l'indice Hang Seng sale in avvio del 2,53%, portandosi a 21.160,22 punti. Il Composite di Shanghai guadagna invece lo 0,58% fino a quota 3.277,69, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,72% a 1.931,03 punti. Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong tenta il rimbalzo, apre a +2,53% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladiildopo l'11% circa perso in appena due sedute, con gli investitori delusi dalla mancata presentazione di nuovi stimoli all'economia da parte delle autorità di Pechino: l'indice Hang Seng sale in avvio del 2,53%, portandosi a 21.160,22 punti. Il Composite di Shanghai guadagna invece lo 0,58% fino a quota 3.277,69, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,72% a 1.931,03 punti.

