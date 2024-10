Bonelli: “Con lo stop alle intercettazioni voluto dalla destra Messina Denaro non sarebbe mai stato arrestato” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “La destra, paladina della sicurezza e della legalità, ha approvato al Senato un disegno di legge che prevede lo stop alle intercettazioni, con un limite massimo di 45 giorni. Sappiano gli italiani, che se questa legge fosse stata approvata alcuni anni fa, Matteo Messina Denaro non sarebbe stato arrestato. Prendiamo atto che Renzi ha votato con la destra e si è schierato con essa. Mi auguro che chi avesse ancora dei dubbi sulla sua collocazione, li abbia finalmente chiariti. Ieri è stata la dimostrazione che costruire un’alleanza con Renzi non è possibile”. Così Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS, ai cronisti nei pressi di Montecitorio. L'articolo Bonelli: “Con lo stop alle intercettazioni voluto dalla destra Messina Denaro non sarebbe mai stato arrestato” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Bonelli: “Con lo stop alle intercettazioni voluto dalla destra Messina Denaro non sarebbe mai stato arrestato” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “La, paladina della sicurezza e della legalità, ha approvato al Senato un disegno di legge che prevede lo, con un limite massimo di 45 giorni. Sappiano gli italiani, che se questa legge fosse stata approvata alcuni anni fa, Matteononarre. Prendiamo atto che Renzi ha votato con lae si è schierato con essa. Mi auguro che chi avesse ancora dei dubbi sulla sua collocazione, li abbia finalmente chiariti. Ieri è stata la dimostrazione che costruire un’anza con Renzi non è possibile”. Così Angelo, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS, ai cronisti nei pressi di Montecitorio. L'articolo: “Con lononmaiarre” proviene da Il Fatto Quotidiano.

