Bignami Siaarti | Da IA a smart-watch terapie intensive sempre più hi-tech

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Napoli, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "Dall'Intelligenza artificiale all'utilizzo di, dalla telemedicina ai dispositivi indossabili. Le nostresonopiù hi-. Le nuove tecnologie in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, emergenza, urgenza, terapia del dolore e iperbarica ci aiutano in moltissimi modi. Sicuramente ci consentono un monitoraggiopiù stretto dei pazienti e un migliore trattamento nel post ricovero ospedaliero". Lo afferma all'Adnkronos Salute Elena, professore ordinario di Anestesiologia e Terapia Intensiva e del Dolore presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma e presidente eletto diper il triennio 2025-2, in occasione del 78esimo congresso nazionale della Società italiana di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e terapia del dolore, in corso a Napoli.