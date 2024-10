Urbanpost.it - Auto più vecchie di 15 anni: cosa prevede la controversa proposta UE

Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)UE: riparazione vietata per lepiùdi 15– Grandi cambiamenti in arrivo per milioni dimobilisti europei: l’Unione Europea sta preparando una legge che potrebbe segnare la fine della strada per lepiù. Secondo le nuove disposizioni in fase di approvazione, lecon più di 15non potranno più essere riparate, una misura pensata per favorire veicoli più ecologici e ridurre l’inquinamento. Questo provvedimento si inserisce nell’ambizioso programma “Fit for 55”, volto a eliminare le emissioni dirette dei trasporti entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.la nuova normativa? Questanon è ancora entrata in vigore: deve prima essere convalidata dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo. Ma, naturalmente, fa già discutere.