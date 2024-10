Anteprima24.it - Angelo Fuschetto ripercorre la storia dell’assistenza agli orfani delle scuole cristiane a Benevento

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl decano del giornalisti sanniti,ha dato alle stampe un nuovo saggio (ormai sono centinaia i suoi scritti), dal titolo: “di due Istituzioni educative in. I Fratelli. Gli Agostiniani di Napoli 1834 – 1979” (Edizioni Iuorio, 2024). Il libro, presentato nella Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori di, si occupa di due istituzione di assistenzache avevano sede, una, nel Museo del Sannio, quando ancora non c’erano le sale espositive come le conosciamo oggi, e, la seconda, nell’Istituto San Vittorino in via Annunziata, oggi sede di servizi dell’Università. In molti hanno partecipato alla presentazione, sia a ragione dell’importanza e del ruolo che hanno svolto le due strutture in città, ma anche perché alcuni erano stati addirittura ospiti di unadue istituzioni.