Andreani Tributi Mazzini FdI | Una burocrazia inutile

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Francesco, presidente del circolo FdI Benevento “degli Atlantici”. La società, a cui i cittadini pagano Tari e altro, eccelle nell’attività di porre ostacoli e difficoltà alla cittadinanza, rendendo gravoso anche il più semplice degli adempimenti. Non solo ha inviato i moduli per il pagamento della Tari 2024 con estremo ritardo (ancora oggi, nonostante la prima scadenza del 30 settembre scorso, c’è chi non ha ricevuto i moduli per provvedere al pagamento), ma chiede ai cittadini documenti inutili e personali che non servono ad altro che ad accumulare rirardi ed inefficienze.