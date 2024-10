Anche per il capo dell’Arma Luzi i figli nati in Italia da stranieri sono italiani: “Serve nuova legge” (Di giovedì 10 ottobre 2024) I figli nati in Italia da genitori stranieri "sono Italiani". La pensa così Teo Luzi, comandante generale dei Carabinieri, che entra così nel dibattito sul tema della riforma della cittadinanza per gli stranieri. Fanpage.it - Anche per il capo dell’Arma Luzi i figli nati in Italia da stranieri sono italiani: “Serve nuova legge” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Iinda genitorini". La pensa così Teo, comandante generale dei Carabinieri, che entra così nel dibattito sul tema della riforma della cittadinanza per gli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jasmine Trinca : “Così Maria Montessori ha rivoluzionato la pedagogia. A mia figlia tento di non trasmetterle insegnamenti” - Maria Montessori, agli albori del XX secolo, si trovò a compiere una scelta radicale: rinunciare alla maternità. . L'articolo Jasmine Trinca: “Così Maria Montessori ha rivoluzionato la pedagogia. In una società che relegava la donna al ruolo di moglie e madre, la sua decisione, come spiega Jasmine Trinca, fu un vero e proprio atto politico e femminista. (Orizzontescuola.it)

Figlia accusa il padre di violenza sessuale ma il giudice firma l'assoluzione - Un cittadino albanese di Mondragone, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia, è stato assolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nonostante la Procura avesse richiesto una condanna a 4 anni di reclusione, la difesa, guidata dall’avvocato Ferdinando... (Casertanews.it)

Mario Rui resta a Napoli da fuori rosa. Fasano : “Moglie e figli non valuterebbero soluzioni diverse alla permanenza” - “Mario Rui avrebbe rifiutato Besiktas e Galatasaray anche nelle […] L'articolo Mario Rui resta a Napoli da fuori rosa. it. . Quest’ultimo avrebbe infatti rifiutato diverse destinazioni ed avrebbe preferito restare in azzurro almeno fino al prossimo gennaio, anche se da fuori rosa. Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, scrive sul Napoli ed in particolare su uno dei calciatori ... (Dailynews24.it)