Allarme bomba a Como: artificieri in piazza Duomo per una valigia abbandonata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Como, 10 ottobre 2024 – artificieri dei carabinieri al lavoro giovedì pomeriggio in piazza Duomo a Como per verifiche su un trolley nero che è stato abbandonato a ridosso di un cestino dell’immondizia vicino a una colonna dei portici, e ritenuto sospetto. Dopo la segnalazione ai carabinieri di quella valigia che nessuno andava a riprendersi, i militari hanno cinturato il bagaglio e chiesto l’intervento del reparto specializzato. A metà pomeriggio il furgone del Nucleo artificieri antisabotaggio è arrivato a Como, con il consueto robot utilizzato per avvicinare colli a rischio. Alla fine, il trolley è stato fatto brillare, ma al suo interno non c’era nulla di pericoloso. Probabilmente la valigia era stata abbandonata vicino al cestino da qualcuno che se ne voleva disfare. Ilgiorno.it - Allarme bomba a Como: artificieri in piazza Duomo per una valigia abbandonata Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 –dei carabinieri al lavoro giovedì pomeriggio inper verifiche su un trolley nero che è stato abbandonato a ridosso di un cestino dell’immondizia vicino a una colonna dei portici, e ritenuto sospetto. Dopo la segnalazione ai carabinieri di quellache nessuno andava a riprendersi, i militari hanno cinturato il bagaglio e chiesto l’intervento del reparto specializzato. A metà pomeriggio il furgone del Nucleoantisabotaggio è arrivato a, con il consueto robot utilizzato per avvicinare colli a rischio. Alla fine, il trolley è stato fatto brillare, ma al suo interno non c’era nulla di pericoloso. Probabilmente laera statavicino al cestino da qualcuno che se ne voleva disfare.

