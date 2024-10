Afragola: nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta un 42enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) ArreStato un uomo ad Afragola per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva precedenti di Polizia Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 42enne di Afragola con precedenti di Polizia, anche specifici. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, stavano per procedere al controllo di un uomo presso la sua abitazione, quando, quest’ultimo, avendo udito la presenza dei poliziotti alla porta, ha lanciato da una finestra una busta nel tentativo di disfarsene. Così, altri operatori l’hanno immediatamente recuperata rinvenendo al suo interno 53 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 103 grammi. Puntomagazine.it - Afragola: nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta un 42enne Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arreun uomo adper detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva precedenti diNella mattinata di ieri, ladiha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti undicon precedenti di, anche specifici. In particolare, gli agenti del Commissariato di, durante i servizi all’uopo predisposti, stavano per procedere al controllo di un uomo presso la sua abitazione, quando, quest’ultimo, avendo udito la presenza dei poliziotti alla porta, ha lanciato da una finestra una busta nel tentativo di disfarsene. Così, altri operatori l’hanno immediatamente recuperata rinvenendo al suo interno 53 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 103 grammi.

