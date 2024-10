Anteprima24.it - Abuso di Alcol tra i giovani: Salerno pronta a dare un segnale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn un incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri in Prefettura a, il prefetto Francesco Esposito ha riunito nella sede di Piazza Amendola le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e Fenailp), la Camera di commercio, il Comune, la Procura dei minori, l’Asl, l’osservatorio delle politicheli dell’università e le forze dell’ordine (questore, carabinieri e guardia di finanza) per un incontro preparatorio sulle iniziative da mettere in campo per avviare un lavoro di squadra che possa garantire soluzioni non solo nell’ambito del disagiole, ma anche e soprattutto per porre un freno al consumo eccessivo die droghe soprattutto nella fascia deissimi.