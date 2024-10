Zelensky a Roma, confermata per domani cena con Meloni a Villa Pamphili dopo rinvio vertice di Ramstein, armi e fine guerra sul tavolo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Zelensky sarà a Roma: confermata per domani la cena con la Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili, dopo il rinvio del vertice di Ramstein (in Germania) a cui avrebbero dovuto prendere parte i primi ministri Scholz (padrone di casa) e Starmer, oltre ai presidenti Macron e Biden. Proprio quest’ultimo Ilgiornaleditalia.it - Zelensky a Roma, confermata per domani cena con Meloni a Villa Pamphili dopo rinvio vertice di Ramstein, armi e fine guerra sul tavolo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sarà aperlacon la Premier Giorgiaildeldi(in Germania) a cui avrebbero dovuto prendere parte i primi ministri Scholz (padrone di casa) e Starmer, oltre ai presidenti Macron e Biden. Proprio quest’ultimo

