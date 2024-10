VIDEO / “Sei una persona povera”: Trinchieri, scambio duro con un giornalista in conferenza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dello Zalgiris Kaunas Andrea Trinchieri ha avuto una discussione molto accesa con un giornalista lituano Golssip.it - VIDEO / “Sei una persona povera”: Trinchieri, scambio duro con un giornalista in conferenza Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dello Zalgiris Kaunas Andreaha avuto una discussione molto accesa con unlituano

Trinchieri - duro confronto con un giornalista in conferenza : “Sei una persona povera” - “Non capisco cosa stai provando a fare. Non abbiamo giocato bene, abbiamo perso per un tiro da tre, e parli di motivazione? Che vita vivi? Qual è la tua mentalità? Se la pensassi come te, dovrei diventare un giardiniere“. . Inizia così la risposta che Andrea Trinchieri ha rivolto a un giornalista in conferenza stampa dopo la partita persa dallo Zalgiris contro il Rytas Vilnius, con la ... (Sportface.it)