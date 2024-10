Ilrestodelcarlino.it - Venturelli, il consulente: “Ho ripercorso le tracce. Conferme da Bucarest, trovarlo è una missione”

Reggio Emilia, 9 ottobre 2024 – Una vera e propria squadra è scesa in campo per trovare Alle ed ora che il giudice ha 'avallato' le ricerche, disponendo una proroga delle indagini di sei mesi la speranza è ancora più forte. E' tornata ieri dacon il cuore colmo di emozione Roberta Carassai, mamma di Alessandro, il 24enne sparito da Sassuolo il cinque dicembre del 2020 in circostanze misteriose. Come noto, infatti, le ultime segnalazioni arrivate dalla Romania e 'depositate' dalla squadra mobile direttamente in udienza hanno fatto sì che il caso non venisse archiviato. "Sono stati giorni impegnativi ma io sono certa che Alessandro sia lì – sottolinea Roberta –. Ho avuto anche il timore di non riconoscere mio figlio: sono passati quattro anni, magari è cambiato tanto.