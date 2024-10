Uragano Kirk, ondata di maltempo e rischio eventi estremi in Italia: ecco dove (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex-Uragano Kirk, partito dalle coste dell’arcipelago di Capo Verde il 27 settembre, sta portando maltempo sul continente europeo. Dopo aver sfiorato le Bermuda e aver raggiunto la categoria 4 con venti a oltre 210 km/h, il ciclone ha perso intensità trasformandosi in una tempesta tropicale durante il suo passaggio a Nord delle Azzorre. Da qui ha cambiato rotta verso est, puntando l'Europa. Il vasto vortice depressionario sta attraversando il Vecchio continente nella zona centro-settentrionale, influenzando anche il tempo in alcune aree dell’Italia. Tra oggi e domani, un nuovo fronte perturbato attraverserà le regioni del Nord, dove sono attesi acquazzoni e temporali, anche di forte intensità in alcune zone. Nelle regioni centrali, ci saranno precipitazioni isolate, mentre il Sud del Paese vedrà condizioni meteo generalmente più asciutte. Tg24.sky.it - Uragano Kirk, ondata di maltempo e rischio eventi estremi in Italia: ecco dove Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex-, partito dalle coste dell’arcipelago di Capo Verde il 27 settembre, sta portandosul continente europeo. Dopo aver sfiorato le Bermuda e aver raggiunto la categoria 4 con venti a oltre 210 km/h, il ciclone ha perso intensità trasformandosi in una tempesta tropicale durante il suo passaggio a Nord delle Azzorre. Da qui ha cambiato rotta verso est, puntando l'Europa. Il vasto vortice depressionario sta attraversando il Vecchio continente nella zona centro-settentrionale, influenzando anche il tempo in alcune aree dell’. Tra oggi e domani, un nuovo fronte perturbato attraverserà le regioni del Nord,sono attesi acquazzoni e temporali, anche di forte intensità in alcune zone. Nelle regioni centrali, ci saranno precipitazioni isolate, mentre il Sud del Paese vedrà condizioni meteo generalmente più asciutte.

