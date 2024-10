Lanotiziagiornale.it - Truffa all’Inps: Visibilia Spa chiede di patteggiare

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Escludo che arrivi un rinvio a giudizio oggi, poi sono qui per parlare di politica e non c’è niente di attinente per quanto riguarda la mia attività politica e di ministro”. Così ieri la ministra del Turismo Daniela Santanchè a Rimini ha dribblato le domande sull’udienza preliminare dell’inchiesta peraggravata ai danni dell’Inps per presunte irregolarità sulla cassa integrazione in deroga nel periodo Covid che si stava svolgendo al tribunale di Milano. La seconda udienza in meno di una settimana. Santanché non è preoccupata, maspail patteggiamento “Vi sembro preoccupata? Sono ottimista”, ha aggiunto la ministra. Sarà, ma in aula i legali dellaEditore Spa (dalla quale Santanché ha dismesso cariche e quote nel 2022)vano il patteggiamento.