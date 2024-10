Terrore in volo, il pilota si sente male e muore: cosa è successo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Atterraggio di emergenza per un volo di linea carico di passeggeri. La manovra è stata necessaria perché il pilota del velivolo si è sentito male all’improvviso ed è morto mentre era ai comandi. Aveva 59 anni. Momenti di Terrore a bordo. “Il pilota del nostro Airbus 350 è collassato durante il volo”, ha spiegato il portavoce della compagnia aerea alla stampa. Secondo quanto ricostruito finora, “dopo un tentativo fallito di prestare i primi soccorsi, l’equipaggio di volo e il copilota hanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza”. Leggi anche: “Sono loro, sono vivi”. Scomparsi dal 2021, papà e tre figli trovati in un bosco Terrore in volo, il pilota si sente male e muore: cosa è successo La tragedia è avvenuta a bordo del volo 8JK della Turkish Airlines, decollato da Seattle e diretto a Istanbul. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Atterraggio di emergenza per undi linea carico di passeggeri. La manovra è stata necessaria perché ildel velisi è sentitoall’improvviso ed è morto mentre era ai comandi. Aveva 59 anni. Momenti dia bordo. “Ildel nostro Airbus 350 è collassato durante il”, ha spiegato il portavoce della compagnia aerea alla stampa. Secondo quanto ricostruito finora, “dopo un tentativo fallito di prestare i primi soccorsi, l’equipaggio die il cohanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza”. Leggi anche: “Sono loro, sono vivi”. Scomparsi dal 2021, papà e tre figli trovati in un boscoin, ilsiLa tragedia è avvenuta a bordo del8JK della Turkish Airlines, decollato da Seattle e diretto a Istanbul.

