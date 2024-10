Tennis: Torneo Wuhan. Paolini accede agli ottavi di finale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'azzurra si è sbarazzata all'esordio in due set della cinese Yuan Wuhan (CINA) - Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale nel "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Paolini accede agli ottavi di finale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'azzurra si è sbarazzata all'esordio in due set della cinese Yuan(CINA) - Jasminedinel "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Wuhan 2024 - Jasmine Paolini esordisce con una vittoria e conquista gli ottavi di finale - Una vittoria importante per la toscana anche in chiave qualificazione alle WTA Finals, visto che con questo successo Paolini ha superato Elena Rybakina al quarto posto ed ormai è vicinissima alla certezza matematica di essere tra le migliori otto a fine stagione (obiettivo già centrato in doppio con Sara Errani). (Oasport.it)

Paolini-Andreeva in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - Debutto vincente per la tennista azzurra, che ha liquidato in due set Yuan e affronterà ora la russa Andreeva. Garantita pure una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di ... (Sportface.it)

Wta Wuhan 2024 : Paolini agli ottavi - battuta Yuan in due set - . La cinese non sfrutta sei palle break nei primi due game e poi cede il passo all’azzurra, che chiude togliendo due volte consecutive la battuta all’avversaria. In avvio di secondo parziale c’è l’ultimo sussulto di Yuan. 6-4 6-3 il punteggio a favore dell’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in doppio con Sara Errani che piega la resistenza della tennista di casa dopo un set e mezzo ... (Sportface.it)