Temptation Island si allunga di una puntata? Un dettaglio non sfugge (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Temptation Island avrà una puntata in più? Cosa è emerso L'articolo Temptation Island si allunga di una puntata? Un dettaglio non sfugge proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Temptation Island si allunga di una puntata? Un dettaglio non sfugge Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)avrà unain più? Cosa è emerso L'articolosidi una? Unnonproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island 12 - ecco come sono andati gli ascolti della quinta puntata - m. . 000 spettatori (5. Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 843. 7%). di 734. Ieri sera è andata in onda la quinta puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 raccontato da Filippo Bisciglia. 9% di share. Nel corso del quinto appuntamento con il reality delle tentazioni è stato visto il proseguo all’interno del villaggio delle coppie ancora ... (Isaechia.it)

Temptation Island - l’opinione della Puntata : Anna asfalta Alfred - è lei la Queen di questa edizione - Commenti a caldo sulla quinta puntata di Temptation Island. Anna asfalta Alfred al falò di confronto anticipato e il pubblico del reality, condotto fa Filippi Bisciglia, la elegge regina di questa edizione. (Comingsoon.it)

Temptation Island 12 : l’opinione di Isa sulla quinta puntata - Più passano le edizioni di Temptation Island, più mi accorgo della condanna terribile che sia, per le donne, l’eterosessualità. . Ma perché noi dobbiamo essere sessualmente attratte da ‘sti qua, ma che abbiamo fatto di male, ma che cos’è questa punizione eterna! No, perché, ok, è sbagliato fare di tutta l’erba un fascio, e sicuramente ci sono delle validissime eccezioni alla regola (spero mio ... (Isaechia.it)