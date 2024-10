Temptation Island, l’opinione della Puntata: Anna asfalta Alfred, è lei la Queen di questa edizione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Commenti a caldo sulla quinta Puntata di Temptation Island. Anna asfalta Alfred al falò di confronto anticipato e il pubblico del reality, condotto fa Filippi Bisciglia, la elegge regina di questa edizione. Comingsoon.it - Temptation Island, l’opinione della Puntata: Anna asfalta Alfred, è lei la Queen di questa edizione Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Commenti a caldo sulla quintadial falò di confronto anticipato e il pubblico del reality, condotto fa Filippi Bisciglia, la elegge regina di

