Quifinanza.it - Tasse sulla casa, arriva la smentita del centrodestra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A seguito delle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che aveva ipotizzato una revisione catastale per alcuni immobili, si è diffusa la notizia di nuove. Ilha smentito ogni ipotesi e ribadito la propria posizione. “Laè sacra”, ladi Freni (Lega) Il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, ha voluto chiarire la posizione del governo durante la discussione sul Piano strutturale di bilancio (Psb) in Senato. Freni ha infatti ribadito che non sono previste nuove, sottolineando anche come ilconsideri la“un bene inviolabile”. Ha quindi preso la parola e citato la pagina 156 del Psb, punto nel quale si chiarisce l’assenza di nuovein arrivo. “Laper ilè sacra e nessuno larà”, ha commentato.