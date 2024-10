Tantissime le novità della nuova combinazione Apple Watch Series 10 e WatchOS 10: un nuovo design, un nuovo look e molte funzionalità innovative per la salute e il tempo libero (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come possiamo sapere se soffriamo di apnee notturne? La consapevolezza del problema è il primo passo per la sua soluzione, e in questo caso il nuovo Apple Watch Series 10, appena uscito, con l’update del software WatchOs 10.1, fornisce un aiuto prezioso. Nel caso in cui lo si indossi di notte, abilitando le notifiche in tal senso, si avvia un processo si analisi del nostro sonno che grazie a un algoritmo rileva segni di apnee notturne moderate durante il sonno, e ci avvisa. Il passo successivo è consultare uno specialista. Iodonna.it - Tantissime le novità della nuova combinazione Apple Watch Series 10 e WatchOS 10: un nuovo design, un nuovo look e molte funzionalità innovative per la salute e il tempo libero Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come possiamo sapere se soffriamo di apnee notturne? La consapevolezza del problema è il primo passo per la sua soluzione, e in questo caso il10, appena uscito, con l’update del softwareOs 10.1, fornisce un aiuto prezioso. Nel caso in cui lo si indossi di notte, abilitando le notifiche in tal senso, si avvia un processo si analisi del nostro sonno che grazie a un algoritmo rileva segni di apnee notturne moderate durante il sonno, e ci avvisa. Il passo successivo è consultare uno specialista.

