Taha Zidouh Modena il mio sogno è realtà

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo sguardo è quello di chi è consapevole dei propri mezzi. D’altronde, a 18 anni da compiere il prossimo 13 dicembre, non possono che esserci quella sana spensieratezza mista all’entusiasmo genuino e ildi essere stabilmente nel calcio dei grandi., parte di quel, lo ha vissuto. L’esordio in Serie B con la maglia canarina nel match con la Sampdoria resterà indelebile ma è solo un primo step, con umiltà lo sa benissimo. Le sue parole a ’Futuro Gialloblù’, su Trc. Che effetto ti ha fatto esordire nemmeno maggiorenne? "Una sensazione bellissima. Non me lo sarei mai aspettato, soprattutto così presto. Sono arrivato tra i professionisti solo lo scorso anno, è unche ogni bambino coltiva sin da piccolino e io ho avuto il privilegio di viverlo così presto. Sono felicissimo, anche i miei genitori lo sono".