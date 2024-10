Davidemaggio.it - Stefania Battistini al TG1 dopo la richiesta d’arresto russa

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Russia ha chiesto l’arresto e l’estradizione per la giornalista del TG1e per il suo operatore Simone Traini. La donna, in diretta all’edizione delle 20 con Laura Chimenti, ha commentato così la notizia: L’accusa, quella di attraversamento illegale dei confini, lascia perplessi nella misura in cui quella è una zona di combattimento quindi noi abbiamo seguito le truppe. Dà l’impressione che sia proprio un modo di voler in un qualche modo limitare l’attività giornalistica.