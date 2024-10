Stadio Milano, sindaco Rozzano: “L’Inter ha una prelazione fino a gennaio 2025” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Intervenuto a TeleLombardia, Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha fatto chiarezza sull’argomento Stadio che vede coinvolte Milan e Inter: “Credo che entro fine anno si avrà una risposta. Le due società spingono per la realizzazione di un nuovo Stadio nell’area di San Siro: altri comuni tra cui Rozzano sono stati considerati solo perché non si riusciva a realizzare il progetto San Siro, che resta appunto la prima scelta. Sembra di essere tornati al punto di partenza“. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Su Rozzano L’Inter ha una prelazione rinnovata, che scade a gennaio 2025 e che rimane valida. Ma penso che Milano torna sui suoi passi e accetta il progetto di Inter e Milan, verrà fatto a Milano“. Stadio Milano, sindaco Rozzano: “L’Inter ha una prelazione fino a gennaio 2025” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Intervenuto a TeleLombardia, Gianni Ferretti,di, ha fatto chiarezza sull’argomentoche vede coinvolte Milan e Inter: “Credo che entro fine anno si avrà una risposta. Le due società spingono per la realizzazione di un nuovonell’area di San Siro: altri comuni tra cuisono stati considerati solo perché non si riusciva a realizzare il progetto San Siro, che resta appunto la prima scelta. Sembra di essere tornati al punto di partenza“. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Suha unarinnovata, che scade ae che rimane valida. Ma penso chetorna sui suoi passi e accetta il progetto di Inter e Milan, verrà fatto a“.: “ha una” SportFace.

