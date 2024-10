Sinner batte Shelton agli ottavi dello Shanghai Masters (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del "Rolex Shanghai Masters", il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto negli ottavi di finale lo statunitense Ben Shelton, numero 16 del ranking internazionale e 14esimo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6. Ora la prossima sfida è con il russo Medvedev. Un solo break nel primo set, ottenuto nel nono e decisivo game da Sinner, che nel quarto gioco ha annullato due palle break all'avversario. Nessun servizio perso invece nella seconda frazione, dove l'altoatesino ha dovuto fronteggiare cinque palle break: due nel sesto gioco e tre nell'ottavo game, nel quale era sotto 0-40. Agi.it - Sinner batte Shelton agli ottavi dello Shanghai Masters Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Jannikè approdato ai quarti di finale del "Rolex", il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto neglidi finale lo statunitense Ben, numero 16 del ranking internazionale e 14esimo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6. Ora la prossima sfida è con il russo Medvedev. Un solo break nel primo set, ottenuto nel nono e decisivo game da, che nel quarto gioco ha annullato due palle break all'avversario. Nessun servizio perso invece nella seconda frazione, dove l'altoatesino ha dovuto fronteggiare cinque palle break: due nel sesto gioco e tre nell'ottavo game, nel quale era sotto 0-40.

