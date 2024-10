Simone Inzaghi in questura a Milano: cosa sta succedendo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, sarebbe stato convocato in questura a Milano in mattinata: dovrà chiarire alcuni dubbi. Un tranquillo giorno di ottobre, mentre il campionato di calcio italiano è fermo per la sosta nazionali, una notizia sorprende Milano e i tifosi dell’Inter: forse era già nell’aria, ma Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, è stato sentito Questo articolo Simone Inzaghi in questura a Milano: cosa sta succedendo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Sportnews.eu - Simone Inzaghi in questura a Milano: cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Sportnews.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’allenatore dell’Inter,, sarebbe stato convocato inin mattinata: dovrà chiarire alcuni dubbi. Un tranquillo giorno di ottobre, mentre il campionato di calcio italiano è fermo per la sosta nazionali, una notizia sorprendee i tifosi dell’Inter: forse era già nell’aria, ma, allenatore dei nerazzurri, è stato sentito Questo articoloinstaè stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Simone Inzaghi interrogato dalla polizia sulle pressioni dei capi ultrà Inter : colloquio in un luogo top-secret - . . . . Obiettivo raggiunto. Il tecnico replica così: "Allora Marco io ti dico ehhh alla merenda. . con la società. mancano 4 ore. Diciamo: noi abbiamo questi biglietti, facciamo questi charter, facciamo questi prezzi, abbiamo guadagnato così metà per uno, lo stesso fai tu, hai vinto lo stesso. perché la Fiorentina è 22 anni che non fa una finale e arrivano 33mila indiavolati. (Ilgiorno.it)

Simone Inzaghi sentito dagli investigatori nell’inchiesta sulla curva dell’Inter - 500 biglietti da porre in vendita per la sola curva”. È in questo momento che il capo della curva Nord – forte dell’appoggio della ‘ndrangheta rappresentata da Antonio Bellocco – inizia a fare pressione sui vertice dell’Inter. 500. Simone Inzaghi è stato sentito dagli investigatori nell’inchiesta sui capi ultras dell’Inter, finiti nel blitz della procura antimafia di Milano. (Ilfattoquotidiano.it)

Inchiesta ultrà a Milano - sentito l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi - L'allenatore, nella chiamata, si sarebbe impegnato a intercedere per far avere più biglietti agli ultrà in vista della finale di Champions a Istanbul. Il tecnico nerazzurro è stato sentito dalla Squadra Mobile riguardo alla telefonata del 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, uno degli arrestati. . (Tg24.sky.it)