Metropolitanmagazine.it - Simone Annicchiarico, chi sono i genitori Walter Chiari e Alida Chelli: “In passato non fu semplice con papà”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)nasce a Roma l’8 agosto 1970, figlio d’arte, erede di due figure di grande rilievo nel mondo dello spettacolo: l’attore– pseudonimo diMichele Armando– e l’attrice. La sua famiglia annovera anche personalità eminenti come il compositore Carlo Rusti, suo nonno materno, e il musicista Paolo Rusti, suo zio materno. La sua carriera inizia nel 1995, quando a 25 anni debutta in televisione affiancando Heather Parisi nel programma per bambini “Arriba!!! Arriba!!!” trasmesso dalla Rai. Questa esperienza lo introduce al mondo della conduzione televisiva, un percorso che prosegue su emittenti locali e canali satellitari, dove cura rubriche dedicate al cinema.