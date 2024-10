Sequestrati 280 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale di Reggio Calabria, in stretta sinergia e proficua collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha sequestrato presso il porto di Gioia Tauro un ingente carico di 280 chilogrammi di cocaina purissima.In particolare, i militari del Gruppo di Gioia Tauro e i funzionari dell’Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, nel corso di un’attenta attività di analisi operativa e di costante monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nella locale area portuale, hanno individuato alcuni container sospetti, all’interno dei quali è stato scoperto il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale di Reggio Calabria, in stretta sinergia e proficua collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha sequestrato presso ildiun ingente carico di 280 chilogrammi dipurissima.In particolare, i militari del Gruppo die i funzionari dell’Ufficio delle dogane di, nel corso di un’attenta attività di analisi operativa e di costante monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nella locale area portuale, hanno individuato alcuni container sospetti, all’interno dei quali è stato scoperto il notevole quantitativo disottoposto a sequestro.

