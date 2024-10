“Scienziate, storie di vita e di ricerca”, il libro di Elena Cattaneo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Brillanti, ostinate, audaci. Le studiose del nostro tempo nel racconto appassionato di una di loro per Raffaello Cortina Editore “Da oltre trent’anni dedico la mia vita alla ricerca su una malattia neurodegenerativa ereditaria, la Còrea di Huntington. L’Italia è disseminata di storie di ricerca e di passione simili alla mia. Questo volume è il racconto di storie di scienza, di studiose e delle loro domande. Attraverso le voci delle protagoniste accompagnerò i lettori nell’esplorazione di ambiti di studio molto diversi, dalle lingue antiche all’astrofisica passando per la vita degli scimpanzé, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza collettiva sul contributo delle tante Scienziate alla crescita culturale, scientifica, sociale del paese. Lopinionista.it - “Scienziate, storie di vita e di ricerca”, il libro di Elena Cattaneo Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Brillanti, ostinate, audaci. Le studiose del nostro tempo nel racconto appassionato di una di loro per Raffaello Cortina Editore “Da oltre trent’anni dedico la miaallasu una malattia neurodegenerativa ereditaria, la Còrea di Huntington. L’Italia è disseminata didie di passione simili alla mia. Questo volume è il racconto didi scienza, di studiose e delle loro domande. Attraverso le voci delle protagoniste accompagnerò i lettori nell’esplorazione di ambiti di studio molto diversi, dalle lingue antiche all’astrofisica passando per ladegli scimpanzé, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza collettiva sul contributo delle tantealla crescita culturale, scientifica, sociale del paese.

