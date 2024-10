Schianto all'alba sulla Catania-Messina: un morto e quattro feriti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina, intorno alle 6, si è verificato un grave incidente stradale sull'autostrada tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. Le prime ricostruzioni indicano che si tratti di un incidente autonomo: un camioncino avrebbe perso il controllo per ragioni ancora da chiarire Cataniatoday.it - Schianto all'alba sulla Catania-Messina: un morto e quattro feriti Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina, intorno alle 6, si è verificato un grave incidente stradale sull'autostrada tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione. Le prime ricostruzioni indicano che si tratti di un incidente autonomo: un camioncino avrebbe perso il controllo per ragioni ancora da chiarire

Notizie da altre fonti

