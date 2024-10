Rissa, porto abusivo di armi e furto di energia elettrica: nella Piana scattano dodici denunce (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cento carabinieri per le strade della Piana di Gioia Tauro, controllati circa 80 veicoli e oltre 300 persone, dodici le denunce per porto abusivo di armi, Rissa, furto di energia elettrica e guida in stato di ebrezza.Questo è il bilancio di un'operazione, mirata a contrastare la criminalità e Reggiotoday.it - Rissa, porto abusivo di armi e furto di energia elettrica: nella Piana scattano dodici denunce Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cento carabinieri per le strade delladi Gioia Tauro, controllati circa 80 veicoli e oltre 300 persone,leperdidie guida in stato di ebrezza.Questo è il bilancio di un'operazione, mirata a contrastare la criminalità e

