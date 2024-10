"Ridotti come i bambini ad Auschwitz". Condannata madre rom: torturava i figli con acqua bollente (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per i maltrattamenti inflitti ai figli, due bambini di 4 e 6 anni, la donna è stata Condannata a 10 anni Ilgiornale.it - "Ridotti come i bambini ad Auschwitz". Condannata madre rom: torturava i figli con acqua bollente Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per i maltrattamenti inflitti ai, duedi 4 e 6 anni, la donna è stataa 10 anni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Ridotti come i bambini ad Auschwitz". Condannata madre rom per le torture ai figli piccoli - Per i maltrattamenti inflitti ai figli, due bambini di 4 e 6 anni, la donna è stata condannata a 10 anni. (Ilgiornale.it)

Schiaffi e insulti ai bambini nell’asilo del Casertano - maestra condannata a 3 anni e 4 mesi - La vicenda a Parete, in provincia di Caserta, emersa dopo la denuncia di una mamma. La genitrice aveva cucito un registratore nel vestitino del bimbo.Continua a leggere . (Fanpage.it)