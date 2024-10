Ragazza investita due volte sulla A4: le mancava poco per tornare a casa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora poche decine di metri e avrebbe raggiunto l'uscita del casello di Rovato, poi pochi chilometri per tornare a casa, a Chiari: non è andata così, perché la povera Sadri Bochra, 24 anni, è morta martedì sera sull'autostrada A4, travolta e investita per due volte in pochi attimi da due furgoni Bresciatoday.it - Ragazza investita due volte sulla A4: le mancava poco per tornare a casa Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora poche decine di metri e avrebbe raggiunto l'uscita del casello di Rovato, poi pochi chilometri per, a Chiari: non è andata così, perché la povera Sadri Bochra, 24 anni, è morta martedì sera sull'autostrada A4, travolta eper duein pochi attimi da due furgoni

